Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina y Julieta Poggio fueron parte importante de la gala de CARAS TV en el Teatro Colón. Los ex participantes de Gran Hermano deslumbraron en una noche increible que estuvo marcada por el lanzamiento oficial del canal que busca ofrecer una programación exclusiva y cautivadora con contenidos de moda, realeza, tendencias y espectáculos, disponibles las 24 horas.

El evento en el Teatro Colón contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y la moda. CARAS TV, reconocido como el canal de referencia para los amantes del glamour y el mundo de las celebridades, tiene a Mirtha Legrand como madrina y presenta el ciclo especial de entrevistas +CARAS, conducido por Héctor Maugeri. Entre los invitados destacados de este programa se encuentran personalidades como Susana Giménez, Pampita, Flor Vigna, Julio Chávez, Florencia Peña y Elena Roger, quienes han compartido entrevistas íntimas y relatos de sus trayectorias profesionales.

El punto culminante de la velada lo proporcionaron Julia Zenko y Lito Vitale, quienes cautivaron a la audiencia con sus magníficas interpretaciones. Durante su actuación, entonaron las canciones "Honrar la vida" (Eladia Blázquez), "Con las alas del alma" (Eladia Blázquez y Daniel García) y "Como la cigarra" (María Elena Walsh), generando una atmósfera emotiva y memorable para todos los presentes.

Romina Uhrig, Daniela Celis, Thiago Medina y Julieta Poggio dan su opinión sobre quién ganará Gran Hermano

Los ex participantes de Gran Hermano estuvieron presentes en la gala y deslumbraron en la alfombra roja con una actuación increíble. También participaron en varias entrevistas con CARAS, en las cuales revelaron quién es su favorito para ganar esta edición del programa líder que se transmite por Telefe.

Romina Uhrig fue una de las que expresó una opinión más sólida sobre los participantes de esta edición de Gran Hermano y participó en la noche de los ex en Telefe. "Yo creo que va a ganar Chino pero quiero que gane Emmanuel...", explicó la ex diputada en la alfombra roja del gran evento de CARAS TV. Thiago Medina por su parte quiere que gane uno de los participantes que se encuentra en el grupo de "los bros".

Julieta Poggio prefirió no dar su opinión sobre el nuevo ganador de Gran Hermano, ya que es panelista en el debate. Por otro lado, Daniela Celis se mostró muy emocionada por todo lo que sucedió en el reality. "Primero que nada, lo que ocurrió anoche fue increíble... No me esperaba que sucediera eso", expresó la influencer en una entrevista para CARAS.

