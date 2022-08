Las redes sociales son un “Gran Hermano” latente que, no se pierde absolutamente nada. Rusherking publicó una frase en su cuenta de Twitter, y contrario a lo que seguro pensó que iba a recibir como respuesta de sus fans, los mensajes que le llegaron, fueron acusándolo de ser infiel.

“Me despierto todas las noches asustado sin saber por qué. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser?”, preguntó Rusherking a millón de seguidores en Twitter. TN Show recopiló algunas de las respuestas que recibió el novio de la China Suárez, en las que fue acusado de ser infiel.

Rusherking debió borrar un posteo luego de ser acusado de infiel.

« “Es el karma, infiel”, “Eso te pasa por haber engañado a Mari”, “Eso es la conciencia”, “Será que estás preocupado por alguien”», fueron algunos de los mensajes que Rusher recibió como respuesta a su pregunta.

La ola de mensajes en su contra, muchos, probablemente de los fans de su exnovia, María Becerra, hizo que el cantante borrara la publicación, para así dejar de recibir las acusaciones de infidelidad, por la cual se le acusa de haber cortado con María Becerra en diciembre del 2021.

Rusherking debió borrar un posteo luego de ser acusado de infiel.

La escandalosa ruptura de Rusherking y María Becerra

Para finales del 2021, María Becerra y Rusherking terminaron con su noviazgo de más de dos años. La pareja protagonizó una escandalosa discusión en la calle del departamento del cantante. Resulta que María Becerra le encontró unos chats de él con la influencer Agus Kohan, luego de que los dos habían tenido un bache en la relación.

Rusherking debió borrar un posteo luego de ser acusado de infiel.

Rusherking confirmó que había salido con Agus Kohan en ese tiempo que estaba lejos de María Becerra, pero, una vez habían vuelto a estar junto, parece que el cantante siguió conectado con ella y Becerra vio nuevos chats donde él seguía mostrando interés por seguir con Agus, lo que enfureció a la intérprete de “Ojalá” y ahí se armó el escándalo y terminó con la relación.

Rusherking debió borrar un posteo luego de ser acusado de infiel.

Hace poco, en una entrevista que dio María Becerra para la revista GENTE, lapidó a Rusherking con su respuesta sobre cómo está hoy: “Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto”.