El cumpleaños de la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro generó escándalo entre ambos padres, quienes mantienen una relación tensa desde su separación. Sin embargo, y lejos de querer mantener el silencio, el actor buscó la manera de poder enviarle un mensaje a la niña de 12 años. A través de sus historias de Instagram, le mostró lo mucho que piensa en ella y compartió una postal con una super estrella que Esperanza adora.

Esperanza Castro recibe el amor y cariño de sus papás, Sabrina Rojas y Luciano Castro, en todo momento. A pesar de la separación, ambos mantienen una tensa relación para que la niña y su hermano puedan seguir en contacto con los dos y participen de los eventos más importantes de ellos. Sin embargo, una nueva polémica los encerró, luego de que el actor no estuviera presente en el mega festejo que organizó la modelo.

En las últimas semanas, se viralizó el cumpleaños de 12 que tuvo Esperanza, gracias a su mamá. En un reconocido boliche de Buenos Aires, una fiesta temática de luces led, con stand de brillos, deliciosa comida y una barra de bebidas sin alcohol fue el centro de la polémica, ya que diversos usuarios hablaron al respecto. Todo explotó más cuando, en sus historias de Instagram, la propia Sabrina compartió una foto con sus dos hijos y apuntó contra su ex. "Siempre y para siempre. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque, trabajando aún, hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen yo los elijo siempre!", expresó, y la polémica explotó.

Los usuarios de las redes sociales no se quedaron callados y comentaron sus teorías sobre las indirectas de la modelo. Sin embargo, lejos de querer mantener el silencio, Castro actuó en consecuencia y le dedicó un tierno mensaje a su hija. Mientras está en Rosario presentando su obra de teatro, se encontró con una super estrella y se tomó una foto con ella. "Esperanza, mira a quién me encontré de camino a Rosario", escribió, dando a entender de que la niña era fanática. De esta manera, apareció sonriente junto a Lali Espósito, una de las artistas claves de su hija.

Muchos de los fanáticos lo tomaron como una sutil respuesta frente a las acusaciones de su expareja. En su cuenta de Instagram, Luciano Castro evita compartir posteos personales y solo muestra sus trabajos en el teatro o los medios de comunicación. Sabrina Rojas, por el momento, no reaccionó al respecto. Sin embargo, esto vuelve a abrir una polémica entre ambos que sigue vigente, desde el momento de su separación.

