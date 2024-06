Mica Viciconte y Fabián Cubero tienen una relación estable desde hace tiempo, y como fruto de ella nació Luca Cubero. Por lo general, la familia suele hacer planes los sábados por la noche que puedan incluir al pequeño. En esta ocasión, la modelo y el exfutbolista fueron a ver "La Granja de Zenón" junto al niño, y compartieron el momento en las redes sociales.

La salida en familia de Mica Viciconte, Fabián Cubero y Luca Cubero

Hace poco, la influencer respondió algunas preguntas en Instagram, y uno de sus millones de seguidores le preguntó:"¿Qué es lo que más te sorprende de Luca?" Mica Viciconte contestó: "Todo me sorprende".​ Después, la modelo añadió: "No hay amor más hermoso. Hoy Luca está en una etapa que me hace reír mucho". La modelo y el pequeño tienen una gran relación de madre e hijo, por lo que siempre hacen planes en el que también se encuentra el ex futbolista.

Ahora, Mica Viciconte compartió el paseo en familia que hicieron con Luca Cubero y Fabián Cubero. La modelo subió algunas imágenes del teatro viendo "La Granja de Zenon" y también la felicidad del pequeño cuando conoció a los actores de la obra.

