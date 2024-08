Nicole Neumann esta constantemente compartiendo los momentos junto su primer hijo que tuvo con Manu Urcera, ella ya tiene a Allegra, Indiana y Sienna junto a Fabián Cubero. En sus recientes historias de Instagram, la modelo compartió una serie de fotos en donde se la ve disfrutando del sol con su bebé Cruz Urcera.

Tierno momento: La salida de Nicole Neumann junto a Cruz Urcera

Esto es lo que muestra Nicole sobre Cruz

Si bien Neumann no deja ver el rostro de su último hijo en fotografías, sus seguidores pueden ser testigos de la vida del pequeño constantemente. En los últimos días, la conductora contó el tierno apodo con el que llama a su bebé: "Mi osito bebé". También dejo ver que no solo ella es la que se encarga del cuidado del niño, si no que lo deja al cuidado de su suegra María Cecilia Roza, para ella poder tomarse un tiempo a solas.

Así es la relación entre las hijas de Nicole y su hermano menor

La hija mayor de Nicole Neumann y el ex futbolista, Indiana, tiene una relación mas estrecha a su madre desde que llego Cruz Urcera a sus vidas. Al parecer el bebé de casi un mes y medio trajo paz y tranquilidad a la familia, ya que anteriormente se hicieron públicos los conflictos que habían entre Indiana y su madre, motivo por el cual la joven tomó la decisión de irse a vivir con Cubero y Viciconte.

Asi mismo, Allegra también se muestra con su nuevo hermano en las redes , ella esta constantemente compartiendo fotos en donde se la ve muy feliz compartiendo momentos junto con sus hermanos.

