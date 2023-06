Salieron a la luz las fuertes declaraciones de Silvia D'Auro sobre Morena Rial

Morena Rial le declaró la guerra a su padre y desde hace 2 días que está revelando detalles de su pasado y de la vida privada de Jorge Rial. En medio de este escándalo, salieron a la luz unas repudiables declaraciones de Silvia D'Auro sobre su hija.

En diálogo con Fernanda Iglesias para "La Nación", Silvia D'Auro aseguró: "En un momento tuve que empezar a dormir con la puerta de mi cuarto cerrada por miedo a que me lastimaran. Tuve que ponerle llave a los placares porque Morena me robaba la ropa".

Silvia D'Auro junto a Morena y Rocío Rial.

"Los chicos adoptivos tiene como una historia de que, como creen que fueron robados, porque esto tiene que ver con el tema de los hijos de desaparecidos, tienen una tendencia a robar: robar plata, robar cosas, esconder cosas porque sienten que fue lo que hicieron con ellos", agregó D'Auro en aquella entrevista que brindó en el 2014.

En su momento, los dichos de Silvia fueron repudiados no solo por el mismísimo Jorge Rial, sino también por amigos y colegas del periodista que en ese entonces conducía "Intrusos".

Jorge Rial y Silvia D'Auro con Morena Rial.

Qué siente Morena por Silvia D'Auro en la actualidad

Morena Rial se reconoce una persona de lengüa filosa, ya que no tiene miedo de decir lo que piensa a la hora de referise no sólo a su papá, sino a su mamá y a la persona que la dio en adopción también. En una entrevista en "A La Tarde", la influencer reveló queé siente actualmente por Silvia D'Auro.

En primera instancia, Morena Rial confirmó que no ve a Silvia D'Auro desde que tiene 16 años cuando le pidió que le entregue fotos de su niñez. En ese encuentro, su madre le preguntó qué sentía por ella. "Yo por vos no siento absolutamente nada, me das asco", les respondió sin filtro la hija de Jorge Rial.