Morena Rial sigue en su embestida en contra de su papá Jorge Rial e invitada a LAM, la joven habló de varios de los temas que destapó esta semana, pero además se centró en su hijo Francesco, quien está sufriendo todo lo que está pasando a nivel familiar.

Según More, el niño de 4 años está somatizando la problemática familiar teniendo dolencias físicas, especialmente porque después del episodio cardíaco del periodista, el pequeño perdió contacto con su papa, Facundo Ambrosioni, a quien veía más seguido cuando estaban en Córdoba.

"El jueves le mandé un audio a mi papá para decirle si quería ir a buscar a Francesco para verlo y me respondió tremendas guasadas en contra mía. Agarré y lo bloqueé. Dije 'voy a hacer que mi hijo te odio'", comenzó relatando Morena muy enojada.

Consultada por cuál fue el motivo del enojo de Jorge con Morena, la joven reveló: "Él piensa que yo no lo quiero llevar al nene al jardín y no es que yo no lo quiero llevar al jardín. Si el nene tiene conjuntivitis, no lo puedo llevar al jardín. Si el nene tiene fiebre, no lo puedo llevar al jardín".

Cómo está viviendo Francesco, el hijo de Morena Rial, todo el conflicto familiar

En medio de su descargo, Morena reveló que su hijo extraña a su papá, Facundo Ambrosioni: "El nene somatiza la distancia con el padre y somatiza que mi papá le haya hecho una videollamada con la máscara de oxígeno (cuando estaba internado en Colombia). El nene somatiza todas las cosas".

"Mi nene es súper inteligente, pero es bebé. Algunas cosas las entiende y otras no. Al somatizar, de alguna u otra manera, las demuestra. Le agarra fiebre, vomita. Es un nene, es débil", detalló la joven sobre todas las cosas que afectaron al niño.

"Mi papá lo quería ver desde la clínica y lo llamó los 4 días que yo estuve allá con la sonda con la nariz, y mi nene, pobrecito", agregó Morena.

