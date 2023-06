Morena Rial se encuentra en boca de todos por las fuertes declaraciones contra su padre, Jorge Rial. En medio del escándalo y las críticas que está recibiendo la hija del periodista, Ulises Jaitt salió a apoyarla desde su cuenta de Twitter y reveló los mensajes que le enviaba a Natacha Jaitt cuando se encontraba en la clínica psiquiátrica.

‘’A Natacha en su momento Morena le decía mamá, siempre buscó afecto en otras personas’’, escribió el periodista sobre el gran cariño que compartían ambas.

Natacha Jaitt y More Rial

Luego, Ulises comenzó a darle repost a tweets de Natacha que datan del 2018 sobre More Rial: ‘Cuando Natacha visitó a Morena en la clínica’’, ‘’Natacha ayudó mucho a Morena en su momento’’, ‘’Natacha siempre adelante en el 2018’’, haciendo referencia a la polémica que vendría años después.

‘’A Morena no le enseñaron el valor del dinero y del trabajo. Todo lo que cuenta More, lo contó Natacha en 2018’’, explicó el periodista, acompañado por capturas de pantalla de los dichos de su hermana y lo que padeció la hija de Jorge Rial en la clínica psiquiátrica, ya que después Ulises publicó un chat en donde Morena le pide ayuda a su ‘’mamá’’: ‘’Me están drogando acá dentro. Mamá, llámame, urgente’’, le dice a Natacha.

El mensaje de More Rial para Natacha Jaitt

Finalmente, Ulises hizo hincapié que su hermana siempre se preocupó sobre More Rial: "Cuidemos que urgente un terapeuta se ocupe de Morena. En serio lo digo gente, ya fuera de todo chiste", escribió en 2018 Natacha Jaitt en su cuenta de Twitter.

Qué dijo More Rial sobre la muerte de Natacha Jaitt

Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Natacha Jaitt en 2019, Morena Rial se encontraba cursando los últimos meses de embarazo y se guardó al silencio, sin embargo, tiempo después la hija de Jorge Rial contestó varias preguntas en Instagram y expresó: "Pienso que nadie la quiso ayudar, y todos le dieron la espalda. Se cansó de pedir ayuda y lo único que decían era que estaba loca, que era una prostituta y una drogadicta. Ahora es tarde porque ella ya no está, y se que dejó un vacío muy grande en sus hijos, su familia".

Y continuó, reclamando: "Ojalá se haga realmente justicia y se llegue al final de cómo fueron los hechos, y que pague el que tenga que pagar. Realmente no creo que se haya muerto por sobredosis como dicen", cerró More Rial.

