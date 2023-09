Silvina Luna fue despedida por su hermano y su círculo de amigos más íntimos durante la mañana de hoy, miércoles 6 de septiembre y sus restos se enterrarán en el cementerio de la Chacarita. Sin embargo, el pedido de justicia sigue latente.

La marcha se llevará a cabo luego del entierro y será hasta la casa de Aníbal Lotocki, aunque se trata de una manifestación pacífica. Fue Paula Varela quien dio a conocer los motivos por los que el hermano y los amigos íntimos de Silvina Luna no participarán de la misma.

El último adiós a Silvina Luna.

Por qué Ezequiel no participará de la marcha por Silvina Luna

En Socios del Espectáculo, la periodista expresó: "Me comentaban esta mañana que ni amigos de Silvina ni Ezequiel, su hermano, van a participar de la marcha".

"Creen que no van a ir porque quieren que esto sea algo pacífico y ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse a esa situación. Tienen el dolor tan a flor de piel, que tienen miedo de que alguna situación se desmadre así que prefieren no estar en esta marcha", sentenció Paula dejando en evidencia el sentido motivo de la ausencia de Ezequiel y los amigos más cercanos de Silvina Luna.