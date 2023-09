El Bailando 2023 tuvo su segundo programa este martes 5 de septiembre. Luego de un exitazo en su debut, Marcelo Tinelli volvió a pararse frente a las cámaras para seguir presentando nuevas parejas de baile.

Si bien tuvo muy buenas repercusiones la primera emisión, también recibió varias críticas por parte de los fans Silvina Luna porque no le hicieron un homenaje. Incluso hubo varios famosos que se pronunciaron al respecto, como Ximena Capristo y Ángel de Brito.

El homenaje a Silvina Luna

Finalmente esta noche Marcelo Tinelli mencionó a la modelo al final del programa muy emocionado.

"Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella", comenzó diciendo el conductor. Y siguió: "Quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho. Que participó dos años en este certamen. Que yo tuve el placer enorme de conocerla (...) y que dejó de estar".

Marcelo Tinelli.

"Ojalá para Silvina Luna haya justicia. No quiero culpar a nadie pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola", continuó Marcelo Tinelli. Y agregó: "Tengo audios de él de poquito antes de que muriera".

Seguido a esto, el presentador indicó: "Creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas no tienen que pasar".

"Les pido disculpas a todos los que me dijeron que no había hablado de Silvina pero ayer en medio del fragor, de todo lo que fue esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho", dijo también Marcelo Tinelli.

Además, aclaró que se quedó con las ganas de ir a verla al Hospital Italiano. "Ya no hubo tiempo". Y concluyó: "Este programa, este Bailando 2023, te lo dedicamos a vos Silvi".

De esta manera, Silvina Luna recibió el homenaje que tanto esperaban sus seres queridos y seguidores, en el segundo programa del Bailando 2023.