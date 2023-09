Ximena Capristo antes de ayer, tras ver el estreno del Bailando 2023, realizó un fuerte reclamo a Marcelo Tinelli y a la producción, al notar que no recordaron ni mencionaron en ningún momento a su querida amiga Silvina Luna, quien falleció el pasado 31 de agosto.

La modelo fue participante del reality en varias ocasiones y por supuesto, parte del medio y del mundo del espectáculo, por lo que con el regreso del Bailando, llamó la atención que no fuese mencionada y fue fuertemente criticado en redes.

Desde su cuenta de Instagram, Ximena escribió: "Pensé que Marcelo iba a decir algo de Silvina Luna. Con la cantidad de veces que ella trabajó en ese show! #JusticiaPorSilvina. Te amamos por siempre", la recordó, acompañado por imágenes junto a Silvina.

El agradecimiento de Ximena Capristo a Marcelo Tinelli

Sin embargo, el día de ayer, en la segunda noche del programa de Tinelli, las cosas cambiaron, ya que, a minutos de finalizar, el conductor homenajeo a Luna, con unas emotivas palabras y muy emocionado. Al escuchar las declaraciones del conductor, Capristo volvió a reaccionar desde sus redes sociales y está vez, para agradecer: ‘’Gracias por tus palabras Marcelo. Ojalá se haga justicia’’, manifestó.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre Silvina Luna en el Bailando 2023

En el segundo programa del Bailando 2023 y las críticas que recibió, el conductor realizó un homenaje a Silvina: "Ayer entre tanta vorágine no pude hablar de ella, quiero quedarme con la imagen de una persona que quisimos mucho. Que participó dos años en este certamen. Que yo tuve el placer enorme de conocerla (...) y que dejó de estar", empezó diciendo.

"Ojalá para Silvina Luna haya justicia. No quiero culpar a nadie pero esto que le pasó a Silvina le pasó también a otro amigo mío que es Mariano Caprarola, tengo audios de él de poquito antes de que muriera, creo que la mala praxis es tremenda y estas cosas no tienen que pasar", añadió.

"Les pido disculpas a todos los que me dijeron que no había hablado de Silvina pero ayer en medio del fragor, de todo lo que fue esta fiesta, me olvidé de hablar de una persona a la que quise mucho", expresó, finalmente, dejó en claro que tenía ganas de visitarla en el Hospital Italiano: "Ya no hubo tiempo. Este programa, este Bailando 2023, te lo dedicamos a vos Silvi", cerró Marcelo Tinelli.

