Flor de la V fue expuesta por más de un colega del ambiente del espectáculo luego de visibilizar que la entrevista que Ángel de Brito le hizo a Susana Giménez fue grabada. Uno de los periodistas que se manifestó en contra de la conductora fue Lucas Bertero.

En sus redes, Lucas Bertero sentenció que en algún momento rompería el silencio para contar qué fue lo que verdaderamente pasó para que lo desvincularan de "Intrusos" luego de que Flor de la V se sumara como conductora del programa.

La violenta frase de Flor de la V a Lucas Bertero

En "Socios del Espectáculo", fue Mariana Brey quien dio a conocer lo que pasó entre ellos previo al despido: "Esa reunión se dio en un control, donde aparentemente no estaban ellos dos solos, había testigos y la frase que le habría dicho la conductora (Flor de la V) a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas. Yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'".

Como si eso fuera poco, Nancy Duré, que en ese entonces compartía el panel con Lucas Bertero bajo la conducción de Flor de la V, recordó: "Fueron dos días seguidos. El caso era Mühlberger, él hizo su comentario sobre la hermana, Florencia no quería seguir con eso y decía que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, tenía que ver en realidad... Termina el programa, él dice 'me voy a ir porque no quiero que la siga'. Me llamó la atención porque nunca la había seguido después del aire, de hecho, ella ni siquiera estaba en el chat del programa".