Santi Maratea denunció que le quisieron robar 25 millones de pesos para su nueva colecta

Santi Maratea comenzó una nueva colecta y, como ya es costumbre, recolectó más de 25 millones de pesos para construir un espacio para infancias trans en Argentina.

El influencer compartió detalles de esta nueva campaña pero también denunció que le quisieron clonar la cuenta de la plataforma en la que recolectan el dinero. Mediante Insta Stories, Santi Maratea relató en detalle lo sucedido y hasta aseguró que conoce quién fue la persona que lo realizó.

"Nos ponemos a averiguar en el momento y lo solucionamos todo. Básicamente lo que pasó es que nos quisieron clonar la cuenta y se dieron cuenta", dijo en su descargo.

"No lo voy a decir pero esa persona primero 'que sucia que sos' y segundo, lo más peligroso que nos puede pasar como país es que vos tengas poder, porque así te comportás. Haciendo cosas sucias para tener más poder, por suerte no pasó, Mercado Pago se dio cuenta y quedaste como un gil", añadió.

La dura historia familiar de Santi Maratea

Cuando se convirtió en la figura de las redes sociales, por las millonarias colectas que logró concretar, Santi Maratea se animó a abrir su corazón y se refirió a la repentina muerte de su mamá.

"Mi vieja murió repentinamente y cuando alguien se muere muy rápido, uno igual quiere cinco minutitos más. Mi mamá se suicidó", dijo en PH.

Luego, continuó: "Para mi eso es muy interesante porque me obliga a mi a incluirme en el proceso de una muerte de una madre y el respeto porque ella lo decidió. No lo entiendo, me dolió mucho pero el gran desafío para mi es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida".

"Por su forma de ser o por de donde era, su entorno que juzgaba tanto, yo siempre le dije: alejate de esa gente. Yo siempre la banqué con lo que ella decidía y por ahí lo vecinos criticaban yo le decía: para mi es bueno", dijo el joven.