Cuestionada por unos y avalada por otros, la salida de Florencia de la V de Intrusos continúa generando revuelo y opiniones cruzadas en la pantalla chica. El que habló esta vez fue el primer conductor del programa, Jorge Rial, que en 2001 estrenó el ciclo que se convirtió en el emblema del espectáculo.

Qué dijo Jorge Rial sobre la salida de Flor de la V de Intrusos

Entrevistado en el programa Poco Correctos de Canal 13, Jorge Rial coincidió con Flor de la V al considerar también que su salida fue abrupta y que podría calificarse perfectamente como un despido. “Me parece que Flor la enmarcó perfectamente en un despido. Me parece que tiene razones, y por lo menos lo que ella dice: ideológicas, de género, de un montón de cosas, su final fue así, yo conozco el paño y creo que debe haber mucho de eso” declaró el conductor.

Rial reconoció que las razonas de su salida de la conducción del programa podrían estar vinculadas directamente con las posiciones políticas expresadas abiertamente por Flor de la V al afirmar que “hace un tiempo que Florencia tiene posiciones políticas y sociales muy claras. Me parece que tal vez eso molestó”.

Jorge Rial consultado sobre la salida de Flor de la V de Intrusos

Por otra parte, Jorge Rial descartó absolutamente la posibilidad de volver a Intrusos, teniendo en cuenta que fue el primer conductor del ciclo. “No, no, no. Y tampoco volvería. Ya fue una etapa de mi carrera, estoy en otra etapa. Que no digo que no es mejor ni peor, es otra y punto” sentenció Rial.

Y agregó: “Ni yo necesito Intrusos, ni Intrusos necesita de mí”. De esta forma, desechó cualquier posibilidad de regreso al programa de noticias de espectáculo.

¿Cuál es el secreto que guarda Flor de la V según Jorge Rial?

Más allá de todo lo que se vino opinando en relación con la desvinculación de la vedette de la conducción de Intrusos, parecería que todavía hay cuestiones que aún se desconocen. En este sentido, fue el mismo Jorge Rial quien deslizó la posibilidad de que haya razones ocultas que hayan motivado la decisión del canal de separar a Flor de la V.

Para Rial, la vedette sabe más de lo que dice. “Florencia sabe las razones, calculo que en algún momento hablará y contará las razones reales de lo que sucedió”, afirmó.

Finalmente, Rial opinó sobre la incorporación de Adrián Pallares y de Rodrigo Lussich a la conducción de Intrusos. “Va a ser una conducción distinta a la de Flor, está clarísimo. Pero creo que van a hacer un buen trabajo”, concluyó.