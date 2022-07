Santiago del Azar, el chef que estuvo gran parte del inicio de El Hotel de los Famosos, habló con el corazón en la mano sobre el “beso de despedida” que hubo entre él y Melody Luz, en la semana cuando la bailarina y el mediático Alex Caniggia estaban iniciando su romance.

Todo explotó ayer con la llegada de Majo Martino y Matilda Blanco al “Hotel de los Famosos”. Las eliminadas del reality del Trece, volvieron a entrar ayer como huéspedes, con el objetivo de revolear todo y terminar con la paz que reinaba en el reality, luego de la salida de Chanchi Estévez y Sabrina Carballo.

Santiago del Azar habló sobre su polémico beso con Melody Luz en el “Hotel de los Famosos”.

En ese sentido, Majo Martino lo primero que hizo al llegar, fue poner en duda el amor que hay entre Alex Caniggia y Melody Luz. Mirando a Alex a la cara, le preguntó que sí realmente se amaban, y al responder que sí, la periodista comentó de manera irónica, que debe ser verdad, una vez que soportó que su novia se haya besado con el chef, cuando los dos estaban juntos.

Esa información hizo que Alex terminara enojado con Melody y le pusiera freno de mano a su relación con la bailarina. La participante ha declarado que Alex es algo tóxico, así que este tipo de datos, le potencia la inseguridad a Caniggia. Al ver las escenas de Melody llorando, y donde se le ve decidida a dejar el hotel, si la decisión de Alex es terminar con su relación, esto dijo Santiago del Azar en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri.

Santiago del Azar habló sobre su polémico beso con Melody Luz en el “Hotel de los Famosos”.

"Me nacen dos cosas. Primero, obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. Yo no sabía que (Melody) estaba enamorada”, compartió El Trece.

Arrepentido por lo que ahora está al aire lo que ocurrió tras ese beso de despedida que le pidió a Melody, Santiago del Azar aseguró que solo tiene que pedirle perdón a Melody, pues Alex Caniggia estaba en ese momento conquistando con Majo Martino. “Yo igual a Alexander no le pido disculpas porque él estaba con Majo y con Melody al mismo tiempo”.

Melody Luz habló con Alex del beso con Santiago del Azar

En una charla alejada del resto del Hotel de los Famosos, Melody Luz le explicó a Alex, en qué contexto le dio ese beso a Santiago del Azar, pues ella, para ese momento, no sabía que lo de los dos iba a crecer y convertirse en amor. “Yo también te amo con todo mi corazón”, le dijo Melody, al escuchar que Alex Caniggia le decía que él es enojón, que la ama, pero que no le puede hacer esas cosas a él.

Santiago del Azar habló sobre su polémico beso con Melody Luz en el “Hotel de los Famosos”.

“Si tenemos que seguir conviviendo sin estar juntos, la verdad que no me interesa quedarme”, comentó Melody Luz. Ese beso de despedida entre ella y Santiago del Azar, tiene ahora la relación de la bailarina y Alex Caniggia, pendiendo de un hilo.