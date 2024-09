Este 9 de septiembre, la televisión argentina se vistió de gala para la celebración de la entrega de los Premios Martín Fierro. El evento contó con 600 invitados, entre ellos las grandes figuras del mundo del espectáculo

Santiago del Moro fue el encargado de llevar adelante esta emblemática ceremonia. Y, tras días de la premiación, el conductor argentino se hizo cargo de las críticas en relación a la gala y mostró su visión personal sobre la vuelta de Gran Hermano,

Santiago del Moro habló sobre los Martín Fierro y reveló cuándo vuelve Gran Hermano

La gran fiesta de la televisión argentina se realizó este 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Al lujoso salón de eventos se hicieron presentes los más de 600 invitados, muchos de ellos con la esperanza de terminar la noche con su Premio Martín Fierro 2024 en sus manos.

La premiación contó con la espectacular conducción de Santiago del Moro, quien le hizo frente a las tensiones y controversias que rodearon a la gala. A días de esta fiesta de la televisión argentina, el conductor admitió que la gala se extendió más de lo previsto y pidió disculpas por la prisa con la que tuvo que manejar algunos aspectos del evento.

“Yo soy un trabajador de esto, soy conductor al fin. Fue larga la fiesta de los Martín Fierro, le pido perdón a la gente que le apuré. A mí me gusta hablar, pero no había mucho tiempo, ayer saludé a gente que ni sabía que estuvo”, confesó en LAM.

“Cuando me preguntan sobre las críticas, yo las respeto. No me puedo hacer cargo de lo que le pasa a la otra gente conmigo, soy un trabajador, si te gusta o no es un problema tuyo” dijo Santiago en relación a la criticas recibidas.

Sobre su estilo único y su estrecha relación con Gran Hermano, el conductor argentino se sinceró y relató: “Tengo un estilo propio, soy muy ansioso, le pongo la mejor. Gran Hermano moviliza y genera muchas pasiones y por eso yo quedo en el medio, pero no me lo tomo personal. Genera mucho contenido, pero también necesita de todo eso para ser el fenómeno que es”.

Asimismo, Santiago del Moro reveló que el próximo mes de diciembre será el regreso de Gran Hermano, generando gran expectación entre los fervientes seguidores del reality show: “El otro día en los premios se dijo que en diciembre comenzaría el reality Gran Hermano. Así que prepárense para lo que se viene”.

De esta manera, Santiago del Moro le hizo frente a las críticas en relación a Martin Fierro y reveló cuándo vuelve el reality show más esperado del país, Gran Hermano.