En los últimos días, Nicolás Cabré se mostró feliz y relajado en sus vacaciones en Pinamar junto a Rocío Pardo y Rufina, hija de su pasada relación con la China Suárez. Mientras su expareja vive una incómoda situación por estar involucrada en el WandaGate, el actor habría confirmado su compromiso con la joven directora de teatro.

Se casa Nicolás Cabré: así fue su propuesta a Rocío Pardo

Mientras la China Suárez, madre de su única hija, inicia una polémica relación con Mauro Icardi, Nicolás Cabré confirmó los rumores por su compromiso con Rocío Pardo. Tras un año de noviazgo estarían listos para iniciar un nuevo camino en sus vidas, según lo informó Puro Show (El Trece) en su aparición de este martes.

Luego de iniciar un enigmático sobre un famoso que se casaba, en el programa de espectáculos dieron a conocer la información del compromiso del actor. Según aseguró Alejandro Castello, le llegó la palabra de que la joven actriz le habría dicho a su círculo íntimo: “Me comprometí, me casó”. Además, el periodista afirmó que la noticia la hizo ella y que: “Se sabe en el círculo de la gente que la conoce, los familiares y demás. Ella ya lo dice abiertamente”. Aseguró que ya la boda, finalmente, sería este año, a pesar de que aún no haya fecha.

Los rumores de un posible compromiso entre Cabré y Pardo crecieron desde diciembre desde el año pasado, cuando la pareja realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales. En las imágenes se los podía ver a ambos con anillos parecidos, que previo a su viaje a República Dominicana no poseían.

El perfil de Instagram, especializado en espectáculo, Lomaspopucom compartió capturas de las publicaciones donde destacaba las alianzas de ambos y agregó: “Rocío Pardo y Nico Cabré. Estuvo viendo sus publicaciones antiguas y ninguno tenía anillo. Justo los dos aparecieron con anillos en las fotos de sus vacaciones”.

Además, el panelista Ale Castelo dio más detalles de la unión entre ambos: “se comprometieron en diciembre en Punta Cana, hicieron un viaje, fue la hija (Rufina), fue la hermanita de ella (de Roció). Y bueno, fue un momento muy especial, muy íntimo. Y ya se sabe, me llegó ya de palabra de ella, dijo, mira, me comprometí, nos casamos este año. Y ya me lo confirmó. Fijate cómo él está totalmente perdido y enamorado por Rocío Pardo que llegó a su vida hace un año, chicos. Nunca lo vimos así. Me parece que con ninguna lo vimos así”, concluyó.

De esta forma, desde Puro Show (El Trece), confirmaron que en diciembre del pasado 2024 Rocío Pardo y Nicolás Cabré, se comprometieron en su viaje familiar a República Dominicana. Tras un año de noviazgo, el actor se ve totalmente enamorado asique se animó a dar el siguiente paso con la joven que robó su corazón.

