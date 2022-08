Se filtró cuánto gasta Shakira en las clases de idiomas de sus hijos

No es novedad que Shakira quiere lo mejor para sus hijos Sasha y Milan. Y en ese camino de buscar la excelencia, por supuesto que como principal pilar está el hecho de que los niños tengan una educación privilegiada. Se sabe que la cantante colombiana es muy rigurosa en cuanto a qué deben aprender sus hijos por lo que ella ha decidido que se les enseñen siete idiomas, que por supuesto a su corta edad ya manejan a la perfección.



Si bien tienen al castellano como lengua materna, viven en una ciudad donde el catalán es moneda corriente y son hijos de Gerard Piqué, es decir de un catalán, el inglés es el idioma universal. Además, en la escuela a la que asisten desde temprana edad se les ha enseñado también francés, chino, ruso y alemán.

Los hijos de Shakira van a un colegio barcelonés, por el que sus famosos padres pagan cada mes alrededor de 675 dólares para que tanto Sasha como Milan aprendan inglés, catalán, castellano, francés, chino, ruso y alemán.



"En lo académico trabajamos con el multilingüismo, siete lenguas en un proyecto de 3+4. Las vehiculares son inglés, catalán y castellano. Les seguirían el francés y el chino y después hay una integración lingüística de ruso y alemán, esto es educar al oído con diferentes sonidos", explicaba tiempo atrás la directora del centro educativo, Anna Mary Sureda, al portal Vanitatis.

En qué idioma se comunica Shakira con sus hijos

Hace poco, la cantante colombiana tuvo una entrevista con un periodista colombiano, cuyo material fue compartido en el canal de YouTube, Somos Shaki Fans.

“¿En qué idioma te comunicas con tus hijos?”, le preguntó el periodista a Shakira y la cantante respondió: “En castellano, la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés”, comentó la artista. Lo que sí dejó claro, es que no le gusta que mezclen el castellano con el inglés, o le hablan en uno o el otro, pero no mezclado.



“Intento que no me hablan en spanglish. Intento que hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas. Porque es lo más cómodo ¿No?”. Shakira agregó que para la mente humana es muy fácil hacer la mezcla, pues hay ciertas palabras que salen más natural en un idioma que en otro, mucho más si se trata del inglés, que es una lengua muy técnica.