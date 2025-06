La historia de amor entre Ángela Torres y Rusherking llegó a su punto final. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde contó que la separación fue reciente y que la información le llegó directamente desde el entorno de los protagonistas. Según reveló el conductor, no hubo infidelidades ni intervención de terceros, sino que la pareja venía atravesando semanas de tensiones y discusiones que terminaron por desgastar la relación.

El vínculo, que había tenido una pausa en enero de este año, volvió a reactivarse en febrero cuando ambos decidieron darse una nueva oportunidad. Sin embargo, pese al intento de reconciliación, no lograron superar las diferencias que venían arrastrando y optaron por cerrar esta etapa de manera definitiva.

Se terminó el amor: Ángela Torres y Rusherking se separaron definitivamente

La ruptura entre Ángela Torres y Rusherking fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde explicó que la decisión no estuvo vinculada a una traición ni a una tercera persona. Según señaló el conductor, los conflictos venían acumulándose desde hace tiempo. La separación habría sido acordada por ambos como el paso necesario para dejar de lastimarse mutuamente.

Desde el principio, su historia generó expectativa: dos jóvenes artistas, talentosos y reconocidos, que apostaban por un amor genuino. Se mostraban juntos en eventos, viajes y redes sociales, irradiando complicidad. Sin embargo, hacia fines del año pasado comenzaron los primeros indicios de crisis, con ausencias públicas y señales de distanciamiento que no pasaron desapercibidas.

En enero, ambos confirmaron que ya no estaban juntos. No obstante, un mes más tarde, la pareja decidió volver a intentarlo, compartieron salidas, momentos románticos y dejaron entrever que el vínculo se había fortalecido. Pero el entusiasmo inicial no alcanzó para revertir los conflictos de fondo.

De acuerdo a lo que relató de Brito, la segunda etapa del noviazgo estuvo marcada por discusiones frecuentes y una creciente incompatibilidad en la convivencia diaria. El conductor aclaró que no se trató de una ruptura escandalosa y que esta vez sería definitiva, dando por cerrado un ciclo que tuvo idas y vueltas, pero que finalmente no logró consolidarse.

Con la confirmación de Ángel de Brito en LAM, se cierra un capítulo sentimental en la vida de Ángela Torres y Rusherking, dejando en evidencia que, a veces, el amor no es suficiente cuando los caminos empiezan a tirar para lugares distintos.

