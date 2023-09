Secretos de Playboy: Se viene una segunda temporada y se revelan detalles de su próximo estreno

El próximo 29 de octubre se estrenará la segunda temporada de "Secretos de PlayBoy" por la señal de A&E, la docu-serie se adentra en la glamorosa mitología detrás del imperio Playboy y examina las consecuencias duraderas de la asociación con la marca, revelando el lado más oscuro del imperio creado hace casi 70 años por el fallecido magnate de los medios, Hugh Hefner.

SECRETOS DE PLAYBOY

La periodista Lisa Guerrero nuevamente se pone la frente de una docu-serie y comparte su experiencia como profesional en los medios y su experiencia y emociones. La temporada de secretos de playboy en A&E donde derribará todo tipo de expectativas que tienen sobre la marca playboy.

Lisa Guerrero vuelve a cautivar a los televidentes

Tres episodios son presentados por la periodista de investigación y ex modelo de portada de Playboy en 2006, Lisa Guerrero, quien con un estilo incisivo y confrontativo a la hora de hacer entrevistas.

La transformó en una de las personalidades más populares de la televisión ya que trabajó como corresponsal principal de investigación de Inside Edition, el magazine de noticias de mayor audiencia de Estados Unidos.

SECRETOS DE PLAYBOY

Miles de mujeres en todo el país compitieron por la oportunidad de convertirse en Playmate, pero sólo 12 fueron elegidas para el concurso de televisión "Who wants to be a Playboy Centerfold?". Las concursantes comparten cómo fue realmente el programa, cómo los cambió la experiencia y cómo estar asociado con Playboy cumplió sueños y también les causó dolor.

"Secretos de PlayBoy" y los detalles de la segunda temporada

Cuenta con un material inédito, incluyendo imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todos los ámbitos del mundo Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez.

SECRETOS DE PLAYBOY

Entre ellos se encuentran la ex directora de Playmate Promotions, Miki García; ex novias de Hefner, como Sondra Theodore; la autora de "Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion" y su hija Katie Manzella; y ex playmates como Shallan Meieres y Shauna Sand.

SECRETOS DE PLAYBOY

"Secretos de Playboy" no solo desentraña el lado oscuro del universo Playboy, al mismo tiepo ofrece una mirada profundamente humana a las mujeres que vivieron bajo su influencia. A través de sus historias valientes, se buscó sacar a flote un pasado doloroso y contribuir a una conversación más amplia sobre el abuso y la explotación en la industria del entretenimiento.

Cuando y donde se podrá ver la segunda temporada

A partir del domingo 29 de octubre a las 23hs por el canal A&E se emitirán dos de los ocho capítulos de la segunda temporada de "Secretos PlayBoy", donde promete seguir desenmascarando los detalles oscuros de lo que fue formar parte de las conejitas.

J.M