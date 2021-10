Selena Gómez y Chris Evans: Todos los detalles de un romance en puerta

Selena Gómez y Chris Evans en las últimas horas se volvieron tendencia en redes sociales. Todo comenzó, luego de que el ‘Capitán América’ comenzará a seguir a la cantante en Instagram, y sumado a que hace poco, ella confesara estar ‘enamorada’ del actor. Por ende, los fanáticos comenzaron a especular con una posible relación en puerta.

A principios de este mes, los paparazzi los captaron saliendo de un estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles, y luego, varios días después, fueron vistos saliendo juntos del mismo restaurante.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf