Selena Gómez reveló que dejará la música

Selena Gómez sorprendió a sus fans con el anuncio de que piensa retirarse del mundo de la música. La artista lanzará este viernes 12 de marzo su nuevo disco en español, Revelación, del cual ya se han lanzado dos sencillos “De una vez” y “Baila conmigo”, sin embargo planea apostar por nuevos desafíos.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio”, le dijo a la revista Vogue. “He tenido momentos en los que he estado (preguntándome) como: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’”, agregó al respecto la también actriz y productora.



De acuerdo a Selena su alejamiento con el mundo de la música comenzó cuando presentó “Lose You to Love Me”, de su disco Rare. que si bien tuvo una gran recepción por parte de fans y crítica, ella sintió "que para algunas personas todavía no era suficiente”.

“Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”, cerró la joven.

Selena Gómez mostró cómo es vivir con lupus día a día

La vida de Selena Gómez no es todo el tiempo color de rosa sino muchas veces es todo lo contrario. La artista hace años se encuentra batallando con el lupus, una enfermedad que le ha dejado ya varias secuelas.

Hace un par de años Selena se vio muy complicada de salud debido a esta enfermedad autoinmune y tuvo que someterse a un trasplante de riñón, que afortunadamente salio bien. Durante 2020, en un show junto a su abuelo, la ex de Justin Bieber no pudo exprimir un limón y dijo que esto se relacionaba con la enfermedad. “Tengo manos muy débiles”, confesó la artista.