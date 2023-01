El vídeo el Youtube ya supera los 147 millones de visualizaciones y en las últimas horas Shakira compartió en su Instagram el baile del que todos están hablando, se le muestra haciendo una coreografía con tres bailarinas en un círculo, al final del video se aprecia la sonrisa pícara que caracteriza a la intérprete de “Waka Waa”.

Los seguidores de la cantante han empezado a lanzar los primeros bailes de la canción y ya es tendencia en Tik Tok en diferentes partes del mundo. Session 53 es tendencia y hay una fiebre por los bailes de la barranquillera que todos quieren copiar.

El video dura 17 segundos y usa este fragmento de la canción: “Esto es pa´ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique".