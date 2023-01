La novia de Piqué afectada por el hit de Shakira: no sale de la casa y no quiere trabajar

Las primeras noticias llegan desde España y los medios de ese país afirman que Gerard Piqué y Clara Chía Martí están separados por la canción que la colombiana estrenara con el productor argentino, Bizarrap: Sessión 53 el 11 de enero, registrando 146 millones de visitas en Youtube.

La incomodidad de la joven empresaria afectó tanto su vida cotidiana que se refugió en la casa de los padres, además prefiere estar alejados de los medios, no salir a la calle y cuando llega a hacerlo, trata de pasar desapercibida cubriendo su rostro.

Shakira disparó dardos para todos lados en la canción donde, uno de los fragmentos, están dedicados a la joven: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, dice la frase que habría despertado las inseguridades en la pareja, pues al parecer el ex jugador del Barcelona habría querido regresar con la colombiana.

Gerard Piqué confesó cuál es su Session favorita de Bizarrap

Gerard Piqué continúa desafiando a Shakira luego de que saliera la canción con Bizarrap y esta vez se animó a decir cuál es su Session favorita.

Hace algunos días y tras salir a la luz el hitazo de Shakira con el productor musical, el exjugador de fútbol llegó al encuentro de la Kings League manejando un Twingo y lució en su muñeca un reloj Casio haciendo referencia a su apoyo a Clara Chía, su actual pareja, quien fue comparada con ambas marcas en la canción de la colombiana.