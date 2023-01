Gerard Piqué contó cuál es su Session favorita de Bizarrap

Gerard Piqué continúa desafiando a Shakira luego de que saliera la canción con Bizarrap y esta vez se animó a decir cuál es su Session favorita.

Hace algunos días y tras salir a la luz el hitazo de Shakira con el productor musical, el exjugador de fútbol llegó al encuentro de la Kings League manejando un Twingo y lució en su muñeca un reloj Casio haciendo referencia a su apoyo a Clara Chía, su actual pareja, quien fue comparada con ambas marcas en la canción de la colombiana.

Cuál es la Bizarrap Music Session favorita de Gerard Piqué

Los integrantes de la Kings League se encontraban haciendo chistes respecto al reciente hit lanzado por Shakira, cuándo el streammer de Twitch, Dj Mario aprovechó el giro de preguntas y le consultó por su session de Bizarrap favorita. En ese momento se generó un silencio incomodo.

Sin embargo, el exfutbolista se la ingenió para responderle. "Es que no sé los números, de verdad, no tengo ni idea", atinó a decir. Así cómo en una especie de ayuda otro de los Twitchers presente allí le tira una de ella al mencionar la colaboración con L-gante.

Pero ello no es todo si no que el empresario en ese entonces repitió que no sabía cuál era hasta que lanzando una carcajada se lo oye decir: "La más reciente... esa la de 'Quedate", cerró.

Gerard Piqué hace referencia a la Music Session #52 que Gonzalo Julián Conde lanzó junto a Quevedo.