Este 19 de febrero, Mauro Icardi celebra sus 32 años de vida. En medio de la disputa judicial y mediática con Wanda Nara, la atención se centra en la posibilidad de que el jugador se reencuentre con sus dos hijas. No obstante, las posibilidades son remotas debido a que las niñas se encuentran en la Costa argentina con su madre. Pero fue la China Suárez quien se aseguró que el cumpleañero comenzara su día de una forma especial con un emotivo mensaje.

El sentido mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi

Apenas comenzado este 19 de febrero, la China Suárez sorprendió a Mauro Icardi con un tierno video para desearle un feliz cumpleaños. La actriz hizo una recopilación de los momentos más emblemáticos de su relación, en estos cuatro meses que llevan de novios, como así también de fanatismo que despierta el jugador por su desempeño en las canchas.

El clip comienza con un emotivo recuerdo de Mauro Icardi cuando era niño y comenzaba a vivir su sueño de ser jugador de futbol, seguido por la ovación que recibe en Turquía por su desempeño en las canchas. Luego, comienza a mostrar de la relación que están construyendo, al mostrar sus momentos más íntimos. Allí se ve la sorpresa de San Valentín que le hizo, junto a la ayuda de sus hijos, con una serie de globos rojos y fotos de ellos distribuidos en la cama que comparten.

"Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", escribió Suárez junto a la publicación al mostrar la emoción que le causa el vínculo que mantienen. Por su parte, Mauro Icardi se limitó a responderle con tres veces con la palabra "Gracias".

De acuerdo a la exposición que mantuvo la pareja desde noviembre pasado, cuando blanquearon su romance, se espera que la actriz comparta en redes sociales el regalo que eligió para el jugador. Además, de acuerdo a su historia de celebración, no sería desatinado que ella organizara una gran celebración en honor a su amado.

Pero la felicidad de Mauro Icardi se ve opacada debido a que desde hace al menos un mes no ve a sus hijas, Francesca e Isabela, pese a existir una medida judicial que indicó la restitución al hogar del jugador, Wanda Nara decidió no acatarla al considerar que no se dan las condiciones adecuadas para que sus hijas estén bien. Por este motivo, él no festejará su día con las dos menores.