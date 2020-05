Sofía Zamolo contó el calvario que padece durante su embarazo

Sofía Zámolo y José Félix Uriburu hace escasos días anunciaron la llegada de su primer hijo. En un extenso mensaje en su Instagram, expresó: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo". Sin embargo, la top contó las complicaciones que sufrió el primer trimestre de la gestación.

"Los primeros tres meses fueron un calvario. ¡Y yo, que esperaba tanto este momento!'", bromeó la modelo. En diálogo con Gente, habló de sus primeras sensaciones: "Tuve dos internaciones domiciliarias, en las que me aplicaban suero y Reliverán. Bajé tres kilos, que aún no puedo recuperar, a causa del asco que me producía oler un desodorante o ver si José comía algo con cebolla o ajo. Me descomponía su aroma". También contó que de la sintomatología más común en el embarazo, sufrió de naúseas y vómitos de hasta 11 veces por día lo que la obligó a tener un mayor control médico.

"No podía ni lavarme los dientes apenas me levantaba porque me daba arcadas. Hasta el mate y el té me daban acidez. Probé todo para cortar las náuseas, hasta helado de limón, pero no funcionaba",relató Sofía en un mano a mano con la revista Gente.

"Sé que en el fondo se viene lo más lindo, que es la bendición del embarazo. Pero fueron meses muy duros. Por momentos me decía 'soñé toda mi vida con ser mamá, no me hagan esto'", afirmó.

En su cuenta de Instagram, habló de su perseverancia para buscar el embarazo tan deseado: "Jamás bajé los brazos, siempre tuve fe y aprendí a ser muy paciente para llegar a donde estoy hoy".

Por último, dejó un hermoso mensaje de aliento para aquellas madres que buscan formar su familia : "Que nunca bajen los brazos, que crean más en Dios, en ustedes mismas. No pierdan la fe. Gracias por sus mensajes llenos de amor. Me llena el alma leerlas y conocer sus historias personales de búsqueda y de este sueño tan lindo tan puro que es ser mamá".