La panelista de “Gran Hermano” Sol Pérez se presenta como cada noche para estar presente como analista del reality más polémico del país. Lo cierto es que cautiva con cada look, donde siempre lleva jugadas apuestas como el de anoche, donde estrenó un minivestido que cautivó la mirada de todos.

Sol Pérez compartió su impactante look en sus redes sociales, el diseño se trata de un mini vestido total black con encaje floral semitransparente, con una abertura lateral donde se anuda con un cordón muy finito. La abertura es tan pronunciada que dejaba al descubierto que no tenía ropa interior. Los detalles a esta prenda impactante no quedaron atrás, lo combino con zapatos taco aguja negros con strass plateados.

Sol Pérez junto a Gastón Trezeguet

Su peinado fue de ondas con mucho volumen y para el make up, ojos delineados, rubor y un labial rojo suave. La foto que compartió con sus fans en Instagram se encuentra con el ex Gran Hermano, Gastón Trezeguet.

La microbikini bicolor de Sol Pérez que la rompe

La panelista de GH no solo sorprende con sus increíbles vestidos, también lo hace con sus trajes de baño, Los modelos bicolor están siendo furor este verano y la conductora se suma a esta tendencia fashionista.

La bikini verde militar de Sol Pérez

Hace unas semanas compartió un video con una bikini verde militar con bordes y breteles blancos. El diseño es diminuto, como le gusta usar a ella y la bombacha tipo colaless.

La bikini color nude de Sol Perez

Otra apuesta de la conductora, fue cuando posó en la playa con una bikini color nude con la bombacha cavada y el corpiño de formato triangular que tiene un elástico color fucsia, otro color que sigue siendo el más elegido de este verano.

J.M