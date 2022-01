Stefi Roitman y su suegra: revelan la supuesta mala relación entre ambas

Ricky Montaner y Stefi Roitman sellaron su amor con una boda de ensueño, sin embargo, la novia no pudo escaparle a la polémica.



En medio de la felicidad de la joven pareja por haber dado el sí, comenzaron a surgir versiones de malestar entre Stefi y su suegra, Marlene Rodríguez.

“Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó el periodista Juan Echegoyen en "Emparejados", el programa que estrenaron Sabrina Rojas y el Tucu López este domingo.

"Esa mujer, la suegra, usó blanco en su casamiento. Adhiero a su moción”, acotó Débora D’Amato sobre un detalle que no pasó desapercibido.

“Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”, agregó Echegoyen.



Y cerró detalles con el contrato que Roitman habría tenido que firmar tras comprometerse con Ricky. "Hay un contrato prenupcial. Cuando uno se mete en la vida de los Montaner se encuentra con este tipo de vínculos contractuales permanentemente".

Las coincidencias entre la boda de Ricky Montaner y la de su hermana Evaluna

Ricky Montaner y su hermana Evaluna se llevan de maravilla. Junto a sus parejas, Stefi Roitman y Camilo, son muy unidos, y tan buena es su relación que al parecer, comparten los mismos gustos.

El pasado fin de semana, Ricky y Stefi dieron el sí y tuvieron coincidencias con Evaluna y su marido. Juariu publicó en sus redes un gran descubrimiento: la torta del casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman era idéntica a la de Camilo y Evaluna. Enseguida, la periodista comenzó a recibir respuestas de sus seguidores que agregaron más información: "Sí, aparte se casaron un 8 de enero y Evaluna un 8 de febrero. Será coincidencia el número?", escribió un follower. Y otro envió: "Ricardo Montaner cumple años el 08-09 y tiene un tema dedicado a eso que dice: 'Que sea 8 todo el mes'".