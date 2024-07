Stephanie Demner mostró su vestido de novia para su boda con Guido Pella

Stephanie Demner está en medio de los preparativos de su casamiento con el tenista, Guido Pella. Según contó en algunos medios, el casamiento será el 20 de diciembre, se esperan alrededor de 250 invitados y se realizará en el Faena.

Stephanie Demner y Guido Pella se casarán a fin de año

Hace unos días, la pareja visitó el programa de streaming del periodista Ángel De Brito y contaron detalles de la gran boda que, hace un tiempo, ya había sido cancelada. Pero Stephie aseguró que esta vez ya está todo cerrado para que se realice a fin de este año.

En esa charla, la influencer aseguró que es muy caro casarse y que la fantasía de que los famosos se casan por canje es sólo eso. Según Stephie es 100% mentira y adelantó que tendrán un show en la boda, pero re tranquilo. Además, por su cuenta de Instagram adelantó detalles exclusivos de cómo será su vestido de novia.

Stephanie Demner mostró su vestido de novia en sus redes sociales

A través de sus historias de Instagram, Stephie le adelantó a sus seguidoras que la diseñadora de su vestido será Marian Saud Atelier. En total la influencer lucirá tres looks, el de la ceremonia, uno corto para la fiesta y otro para la boda civil. "Nos saben lo que es mi vestido, no lo van a poder creer", contó Stephie a través de sus historias de Instagram.

Stephanie Demner dio detalles de su vestido de novia

Luego Stephie destacó: "La verdad que me vine a probar unos vestidos y me gustó mucho una idea que me propuso Marian con la que yo le había traído. Dije que iba a ver el corto y decidimos que el corto también iba a ser. El de civil también va ser de Marian".

Stephanie Demner y Guido Pella más enamorados que nunca

Demner tiene un ida y vuelta constante con sus seguidores, o su comunidad como le dice ella. Es por esto que a través de un posteo en su Instagram, Stephie mostró algunos vestidos y les propuso un juego. "Uno de estos es mi vestido de novia... adivinan cuál?", escribió la influencer para que sus seguidores adivinen.

Además la influencer advirtió: "Este reel va a durar una hora publicado quizás...". Por ahora la publicación y el video está hace dos días. En diciembre, veremos si sus seguidores la conocen tanto y si el vestido que eligieron es el que Stephanie Demner eligió finalmente.

C.S.