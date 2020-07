Susana Roccasalvo vs. Lio Pecoraro: Denuncias por hostigamiento, enfrentamientos y descargos de ambas partes

Susana Roccasalvo realiza su programa todos los días desde su casa. Pero un número telefónico desconocido comenzó a llamarla sin parar en el día y horario en que ella salía al aire, lo que le trajo muchas dificultades para hacer su trabajo. Algunos comenzaron a señalar que Lio Pecoraro es el autor de estas molestias y esto habría despertado el enojo de ambas partes.

Este martes en Nosotros a la mañana, Mauricio D'Alessandro habló sobre la situación de su representada y sorprendió a todos. "Hay una causa judicial que denuncia amenazas y hostigamiento. Durante los últimos tres meses, y por la pandemia, Susana hace su programa desde su casa. Cada vez que empezaba Implacables, 19.01 empezaba a recibir llamados, desde un número desconocido, que le utilizaban el ancho de la banda y le cortaban la transmisión", reveló el abogado.

"El conductor se está enterando en este momento de la causa. Si bien ya hubo una notificación y le llegó la citación judicial a tres domicilios, aún no hay constancia de la recepción de los telegramas. Cuando los reciba va a tener que presentarse en la Justicia y decir si fue él o le robaron el teléfono. Me sorprendió mucho cuando me enteré el nombre porque le tenía simpatía. Es una persona muy querida en el medio que tiene muchos años de trabajo. Hubo algún problema entre ellos alguna vez, pero pensamos que estaba solucionado porque conviven en los pasillos del canal", explicó.

En ese momento Ariel Wolman le preguntó: "Un colega que trabaja en judiciales me acaba de mandar la causa. ¿Es posible que sea Lío Pecoraro?". Entonces, el abogado confirmó la información: "La investigación de la Justicia indica que el titular de la línea es él".

El mismo días, Roccasalvo en un mano a mano con Marina Calabró expresó : "Me quedó como cuando te dan una mala noticia, fue un golpe en el pecho. La fantasía de uno es que puede venir de otro canal, pero nunca me imaginé que sea de alguien del mismo canal".

Acto seguido, Pecoraro hizo su descargo en el programa "Todas las tardes", donde se destaca como panelista: "Hoy me empezó a sonar el teléfono sin parar y me dicen que Susana me denunció por hostigamiento y amenazas. Si no lo veía en la tele no lo creía. La situación es que ella entiende que hay alguien que la venía llamando desde un teléfono y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé como he llamado a tantísimos colegas estando o no al aire".

"Pasa todo el tiempo. Es una herramienta de trabajo. Se habló de 30 llamadas y tengo el listado acá. Las que están marcadas son las mías. Son tres, en el horario de programa de ella. La llamé para pasarle una información desde mi casa, nunca oculté mi identidad. Me extraña que la denuncia sea hostigamiento y amenazas. Es extremadamente delicado decir eso. Sería idiota de mi parte querer molestarla y llamar desde mi teléfono pensando que nadie se va a dar cuenta. Nadie me regaló nada y mi conducta a nivel laboral es intachable, y como ser humano también. Me considero un buen tipo, no un hijo de puta", aseguró.

Además, explicó: "Es moneda corriente para mí comunicarme con un conductor o panelista al aire. No sabía que usaba su teléfono para salir al aire. Que digan que yo hostigué y amenacé a Susana Roccasalvo, quiero que lo demuestren. Quiero entender que Susana se equivocó. Como mujer de bien que creo que es, quiero creer que mal interpretó".

"Me llama poderosamente la atención que ella crea eso. Muchas veces le he pasado información, a sus compañeros también. Yo me quise comunicar con ella para pasarle algo. Jamás tuve la intención de hostigar, y jamás amenacé a nadie. Yo a ella la respeto como persona y profesionalmente, pero realmente estoy muy sorprendido por esta situación. No entiendo cómo no levantaron el teléfono y me preguntaron esto", finalizó.