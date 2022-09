Tamara Báez desmintió públicamente a L-Gante: "Jamás me vio con alguien"

La separación de L-Gante y Tamara Báez sigue dando de qué hablar. Luego de que el artista fuera vinculado sentimentalmente con Wanda Nara, la influencer compartió pruebas de que el cantante no la deja hacer su vida de soltera tranquila.

Sin embargo, L-Gante comentó en Facebook que la mamá de su hija le habría sido infiel: "Yo fui a mi casa y la descubrí jajaja y encima me fui... que hablen lo que quieran jajaja". Al ver las palabras de su expareja, Tamara Báez respondió en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Jamaica compartió la captura de pantalla con el comentario de su ex y expresó: "Ok yo soy la infiel gente. Jajajajaja qué diceee".

Pero eso no es todo, ya que agregó una foto de L-Gante desde el auto y agregó: "Me siguió pero jamás me vio con alguien". De esa forma, Tamara Báez dejó en claro que no es cierto lo que dijo el padre de su hija y que a pesar de lo que diga, ella no fue infiel.

La publicación de Tamara Báez.

Tamara Báez pedirá una perimetral para L-Gante

En diálogo con "A La Tarde", el representante legal de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo sentenció: "Es difícil estar y a veces las personas jóvenes no se dan cuenta de que están sufriendo violencia de manera indirecta. Está con temor, con miedo. Por eso quiere esta perimetral".

"Ella está en un barrio cerrado y está en una situación fea, se quiere ir porque se siente controlada. Si alguien la viene a visitar le tiene que pedir permiso la persona que puso L-Gante controlando la entrada y salida”, agregó el abogado.