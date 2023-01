Tamara Báez rompió el silencio sobre las posibles vacaciones con L-Gante: "Somos familia"

Desde hace varios días, Tamara Báez viene adelantando en sus redes que se irá de vacaciones a la Costa Atlántica, más precisamente a Mar del Plate, donde precisamente se encuentra actualmente L-Gante.

Fiel a su estilo, Tamara Báez hizo un vivo desde su cuenta oficial de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores. Allí se repitió en varias oportunidades la duda de si vacacionaría junto al representante de la Cumbia 420 y la hija que tienen juntos.

L-Gante, Jamaica y Tamara.

"No, no me voy de vacaciones con él", sentenció la mamá de Jamaica. Aunque lejos de desligarse del tema, agregó: "Pero capaz pinta playita o bailongo, como corresponde porque somos una familia".

De esa forma, Tamara dejó en claro que finalmente pudieron limar sus asperezas al punto de compartir momentos juntos como la familia que son gracias a la hija que los une. Sin embargo, cabe recordar que no va a ser la primera vez que se los vea juntos de esa forma tras la tormentosa separación que vivieron.

Elián y Tamara.

Tamara Báez y L-Gante estuvieron juntos en un boliche

Después de las 00hs del 24 de diciembre, L-Gante fue hasta la casa de Tamara Báez para entregarle los regalos de Navidad a Jamaica. El artista le obsequió un auto a control remoto en el que la niña puede pasear. La mamá de la pequeña compartió en sus redes las imágenes del cantante manejando el nuevo vehículo de su hija.

Pero como si eso fuera poco, el representante de la Cumbia 420 y su expareja se encontraron en un boliche. En la madrugada de hoy, ambos compartieron imágenes que probaron que estaban en el mismo lugar.