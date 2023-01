Tamara Báez es fanático de los tatuajes y así lo dejó demostrado en sus redes sociales al compartir su última adquisición en su piel.

La ex de L-Gante compartió una imagen de un enorme tattoo que se hizo en su pierna. Se trató de la cabeza de Medusa, quien para la mitología griega era una de las tres Gorgonas monstruosas, generalmente descritas como una mujer con serpientes venenosas vivas en lugar de cabello.

La Medusa convertía a los hombres en piedra y era de temer, era un símbolo de fortaleza y seducción, ya que se hablaba de su gran belleza. Además, su nombre significaba "guardiana" o "protectora", algo por lo que fue reivindicada en el mundo del arte, es por eso que Tamara decidió plasmar a este símbolo de empoderamiento en su piel

"La rompió (el tatuador). Una sesión más y lo terminamos", destacó la joven, luciendo su pierna derecha y el impactante tatuaje.

La picante respuesta de Tamara Báez a un hater que criticó su cuerpo: “Me dicen la escrachadora”

Tamara subió unas fotos en las que se mostraba de cuerpo completo y luciendo muy sensual, y una seguidora no tardó en criticar su figura.

“¿Y la carne? Ridícula” le comentó un usuario por privado. Tamara, al ver este mensaje, lo mandó al frente y subió una captura de pantalla del comentario, sin ocultar el nombre de la persona ni su foto.

“¿Y tu cara? ¿Y las cejas? ¿Qué onda te gusta criticar?” Respondió filosamente la mamá de Jamaica en sus historias. Además, sobre la captura de pantalla de los comentarios desagradables de la usuaria, Tamara escribió: “Si me sintiera mal por cómo soy directamente ni me muestro. Así que no se… ¿Y tu cara?”, retrucándole a la seguidora sus insultos.

La ex de L-Gante no se guardó nada y en otra story siguió hablando del tema. “Me dicen la escrachadora”, lanzó, explicando que seguirá exponiendo a quienes hablen mal de ella y no tendrá miedo a defenderse.