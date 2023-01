La supuesta novia de L-Gante le respondió a Tamara Báez luego de acusarla de trabajar con gente mayor

La semana pasada, L-Gante sorprendió a todos compartiendo en sus stories un tierno momento en la cama con lo que todos asumieron que era su nueva pareja. La mujer en cuestión es Mica Pride, que estuvo en boca de todos al no ser una figura reconocida y desconocerse cualquier aspecto sobre su vida profesional y personal.

Es por ello que muchos periodistas acudieron a la ex de L-Gante, Tamara Báez para intentar conocer más sobre la joven y la nueva relación del cantante. La mamá de Jamaica no tuvo problema en apuntar directo contra Micaela Pride y acusarla de “trabajar en la noche con señores mayores” y explicar que el artista nunca le había hablado sobre ella.

La actual pareja del cantante decidió salir a responder a la catarata de rumores y acusaciones y aclarar detalles sobre su vida. En su Instagram, abrió la cajita de preguntas y permitió que sus seguidores le consulten lo que quieran saber.

Ante la pregunta de si estaba enamorada, Mica escribió: “Es un sentimiento muy fuerte estar ‘enamorada’. No, no lo estoy”, dando a entender que su relación con L-Gante no es todavía oficial.

Mica Pride contestó preguntas de sus seguidores.

Una de las preguntas que le hicieron tuvo que ver con la razón por la cual, como se ve en sus redes, la joven visita tantos hoteles. Muchos especulaban que las visitas a tantos hoteles tuvieran que ver con la profesión a la que Tamara Báez la vinculó. Sin embargo, Micaela fue muy directa y desmintió las acusaciones. “Estudio y tengo mi propia panadería, y el hecho por el cual viajo mucho a hoteles es porque cerramos contratos de catering con hoteles de Rosario, así que de paso descanso y paseo. Mientras pueda darme ciertos gustos lo voy a hacer”, declaró en sus historias, acompañándolo con el emoji de un corazón.

La joven desmintió rumores que circulaban alrededor suyo.

Otros comentarios mostraron su apoyo a la pareja del cantante de Cumbia 420, escribiéndole: “Te busqué por algo turbio que leí y me sorprendí que sos todo lo contrario y se nota! Nueva fiel seguidora”.

Mica le agradeció a la usuaria por el mensaje y le respondió: “A la gente le encanta hablar sin conocer!!! Muchas gracias por la buena onda preciosa”. El mensaje lo acompañó de la famosa frase: “Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro”, apuntando contra posiblemente Tamara Báez y todos aquellos que la acusaron de diversas cosas que no resultaron ciertas.

Mica apuntó contra todos los que la criticaban.

Sin embargo, Micaela fue aún más directa con la ex de L-Gante y al ser preguntada sobre su opinión de Tamara Báez, Pride fue muy clara. “¿Qué opinás de la resentida que habla mal de vos?”, preguntó un seguidor.

Story de Mica Pride.

“No opino sobre otras mujeres, cada una tiene en claro su vida, cuando uno es feliz solo vive y disfruta”, contestó con mucha altura y mostrando que no guarda rencores con aquellas personas que hablan mal de ella.