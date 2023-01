Luego de opinar sobre la nueva conquista de L-Gante, Tamara Báez vuelve al ojo del huracán, tras compartir en su red social Instagram, cuál será su próxima cirugía estética. Cabe destacar que, a principios del año pasado, fue muy criticada debido a los retoques que se realizó cuando empezó a hacerse conocida por su relación con el cantante. Lo que la llevó a realizar un descargo en Facebook, después de que se viralizara una foto antigua de su documento y la compararán en la actualidad.

Su posteo comenzaba: "16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes, chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora. Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden".

Y continuó picante: "Les duele una banda verme bien. Ya vi unas pares de Rodríguez queriendo 'sentirse buenas' y subiendo esa foto que es del documento que fui a las 3 de la mañana a hacer fila sin dormir cuando era una nena. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas’’, cerró filosa.

El posteo en Facebook de Tamara Báez

En las últimas horas, Tamara desde sus redes sociales compartió la idea próxima de realizarse una cirugía estética en las lolas y aumentar su volumen, no hace mucho explicó que estaría esperando dejar de amamantar a su hija Jamaica, que tiene con L-Gante.

La historia de Instagram de Tamara Báez sobre sus intenciones de operarse las lolas

Desde sus historias de Instagram, escribió: ‘Disfruten mis limones porque en breve voy a tener melones’’ y unos emojis de risa, mientras se la ve disfrutando de un día soleado.