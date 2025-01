"Terminé internada", el doloroso recuerdo de Ingrid Grudke cuando confirmó que Martín Colantonio le era infiel con su sobrina

Ingrid Grudke decidió abrir su corazón y compartió todo los detalles de la dolorosa experiencia que vivió tras descubrir la infidelidad de su exnovio, Martín Colantonio, con su sobrina política, Andrea.

Durante una emotiva entrevista con Karina Mazzocco para “A la Tarde” (América), la modelo contó cómo esta traición doble la afectó y como lo está enfrentando.

Ingrid Grudke contó todo lo que vivió con su exnovio tras su infidelidad con su sobrina

La modelo no arrancó el año de la mejor forma, luego de enterarse que su marido le fue infiel con su sobrina política. Durante una entrevista con “A la Tarde” (América) junto a Karina Mazzocco, Ingrid Grudke rompió el silencio luego de 15 días sin exposición y contó todo lo que vivió con su expareja.

Durante el inicio de la entrevista Ingrid admite el gran dolor que siente y la sensación rara que le generó toda la explosión mediática que tuvo todo lo sucedido con su expareja. Pero rápidamente se tomó un momento para agradecer: “Sentí mucho amor, mucho cariño, mucho respeto del mundo del espectáculo”.

Además, contó que recibió muchos llamados y mensajes de gente con la que trabajó por mucho tiempo: “Graciela Borges, Lucía Galán y muchos periodistas me llamaron y me dieron fuerzas, me dijeron que esto pasa y que no pueden creer lo que me pasó”.

“Muchas mujeres sintieron empatía conmigo, porque en algún momento se sintieron en una situación similar”, agregó la empresaria destacando también que la infidelidad de Martín Colantonio tuvo un gran seguimiento mediático. No solo por el hecho de la traición de su expareja, sino que también estuvo involucrada su sobrina y esto fue lo que más le dolió.

Tras leer algunos mensajes que fueron mostrados por Mazzocco, la presentadora se animó a contar que ciertas situaciones fueron en su propia casa. “La computadora de Andrea había quedado en nuestra camioneta, él se bajó a buscarla mientras yo preparaba la cena”.

Relató que varias situaciones tuvieron lugar entre ‘Posadas, Buenos Aires y Mar del Plata’, ya que tenían negocios en estas zonas. “Ella tenía un cargo alto porque la habíamos ascendido y viajábamos juntos, paraban acá en casa”, continuó contando mientras le explicaba a la conductora que se sentía triste mientras recordaba todo esto.

Admitió que el peor momento que vivió en toda la relación fue cuando se enteró todo lo que ella sospechaba. “Cuando me enteré terminé internada”, contó la empresaria sobre las siete horas que estuvo en el hospital. “Vino salud mental, se dieron cuenta que pasaba algo más en mí, yo me daba cuenta que no era algo común en mí, estaba con un ataque de angustia”.

Ante la atenta mirada de Karina, la fisicoculturista contó algo que impactó a todos sus seguidores: “Estuve sola, le avise a los chicos acá de seguridad que me iba a la guardia”.

Si bien esa semana su sobrino, Santiago, que es el otro afectado, estuvo con ella en su casa pero al hospital llegó sola “fue como un acto de supervivencia”, confirmó.

Sin duda alguna, toda la situación que vivió Ingrid Grudke tras la doble traición de Martín Colantonio y su sobrina, fue un gran golpe para su vida desde lo sentimental hasta los estragos que trajo en su salud. En la entrevista con Karina Mazzocco se animó a contar todo lo que vivió en este tiempo, impactando a gran parte de la audiencia.

