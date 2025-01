"Me estoy comiendo a mi tío", el mensaje que destruyó la relación de Ingrid Grudke con su esposo, Martín Colantonio

Indrig Grudke habló recientemente y dio más detalles sobre la infidelidad de quien era su pareja, Martín Colantonio, que causó una gran polémica, ya que la tercera en discordia fue la sobrina de la modelo.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio

Ingrid Grudke habló detalladamente de su separación

En el proceso de la angustia que atraviesa la modelo tras su separación de quien fue su novio por largos años, rodeada de fuertes rumores de infidelidad con Andrea, quien era esposa de su sobrino, la artista decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su situación sentimental actual.

"Hace unos días, Martín me llamó porque aún tenemos asuntos pendientes que resolver, como cuestiones económicas, y para considerar la posibilidad de buscar la ayuda de un profesional", explicó Grudke en una declaración que compartió con Karina Mazzocco para su programa A la tarde.

Luego, agregó: "Desde septiembre, cuando nos separamos, Martín siempre me pidió que fuéramos juntos a un profesional para que él pudiera explicarme lo que le estaba sucediendo, pero yo no logro entenderlo. Lo que realmente no puedo aceptar es la doble traición, el hecho de que sucediera dentro del núcleo familiar, con dos personas que yo amaba".

Andrea e Ingrid Grudke

Y continuó: "Yo confié plenamente, creí en ellos. Puedo entender que se enamoraran, yo estaba dispuesta a comprenderlo. Pero necesitaba sinceridad. Les pregunté y siempre me lo negaron. Descubrir que era cierto fue lo que más me dolió. Enamorarse es algo que puede suceder, y yo estaba dispuesta a entenderlo. Pero ellos me lo negaban y yo necesitaba tener pruebas. Cuando veo esa foto de ellos juntos, veo que se enamoraron, los veo felices, pero me hubiese gustado que me lo dijeran".

Al mismo tiempo, Ingrid reconoció que la frase que más le dolió de los chats que salieron a la luz fue la de Andrea cuando escribió: "me estoy comiendo a mi tío". "Eso es lo que más me duele. "Martín, la persona que amé, en quien confié, con quien me abrí, se atrevió a burlarse de mí de esa manera", señaló.

Ingrid Grudke y Martín Colantonio

Y finalizó diciendo: "Ya sé todo. Vi una imagen tuya y de Andrea en el ascensor, abrazados. Sé que están saliendo. Él me lo negó, pero me admitió lo de Florencia, la profesora del gimnasio que abrimos, y me llevó por ese camino. Entonces le dije: "Si esto no es cierto, quiero que me muestres la última conversación que tuviste con Andrea". Y me respondió: "Si me pedís eso, andate".

Pese a que la polémica separación entre Ingrid Grudke y Martín Colantonio se confirmó hace varias semanas, los detalles de la ruptura amorosa que dio a conocer recientemente la modelo sorprendieron a todos.

A.D