Thelma Fardín contó por qué no viajará a Brasil por el juicio contra Juan Darthés.

A un día de que comience el juicio por abuso sexual de Juan Darthés producido en Nicaragua a Thelma Fardin, la actriz contó el motivo por el que no tendrá que viajar a Brasil esta semana. Recordemos que la denuncia se efectuó en diciembre de 2018 y el actor desde ese entonces se exilió a en ese país.

"Se definió en estos días. Es por el contexto covid que no tengo que viajar. Si no hubiéramos estado en pandemia, hubiera tenido que viajar. El juez que tiene la causa es grupo es de riesgo y está sesionando desde su casa”, comenzó diciendo la actriz en una reciente entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Además agregó: “No tiene sentido que viaje. Él no va a estar en el juzgado sino que estará en su casa. Por eso no viajo. En algún punto está bueno. Se monta una fiscalía en Argentina y declaramos todos los testigos desde acá y por supuesto yo que soy la víctima”.

“La lucha final es que la Justicia dé una respuesta y que yo no sea para siempre la que denunció. Eso en la vida de cada persona porque sino no terminamos de conquistar que es la libertad y el deseo y la libertad de dejar de sentirnos culpables para sentirnos las victimas y que no estamos marcadas para siempre sino que nuestra vida continúa y que se puede conseguir alguna forma de separación que no tiene que ver con el castigo al otro sino que tiene que ver con repararse uno mismo”, dijo al respecto.

Fernando Burlando contó qué le dijo Juan Darthés ante el inminente juicio con Thelma Fardín

Ángel de Brito convocó la semana pasada a una entrevista mediante video llamada a Fernando Burlando en donde desarrollaron primero las declaraciones de Mavys Álvarez en el juicio contra el círculo íntimo de Diego Maradona. Pero sobre el final de la nota, el conductor quiso saber qué se sabía algo de Juan Darthés a días de que comience su juicio por violación a Thelma Fardín.

"Hablé con Juan hace poco, está en Brasil donde se instaló con toda su familia y ya está establecido. Me dijo que está muy tranquilo aguardando que comience el juicio para terminar con el tema y contar su verdad. Comentó que no está nervioso ni ansioso y que espera que la justicia se expida después del juicio y pueda limpiar su nombre", contó el letrado.

Además cuando las angelitas le preguntaron si está en sus planes volver a la Argentina cuando termine el proceso judicial, Burlando fue tajante: "Por el momento no lo veo, él está muy contento donde vive y está en paz con su familia. No veo un retorno de Darthés por lo pronto a nuestro país", cerró el novio de Barby Franco.

