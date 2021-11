Hace unos dos años, Ángel de Brito reveló que entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa se quedaba con esta última ya que la otra conductora aseguró que era "una porquería". En ese entonces, Roccasalvo no respondió y dijo: "Llamé a mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada". Hoy en "LAM" el conductor mostró el fallo de la justicia que lo sobreseyó y habló del tema.

Ángel de Brito celebró en "LAM" el juicio que le ganó a Susana Roccasalvo tras dos años.

"Acá tengo la documentación que me mandó mi abogado en mi juicio con Susana Roccasalvo en donde me sobreseyeron e indican que la señora en cuestión y su hija quienes opinaron de mi tengan que retractarse y disculparse por insultarme", comenzó diciendo el conductor.

Para finalizar aseguró: "También Susana debe pagar los gastos de abogados y otras cosas que tuve que gastar yo para afrontar esta demanda. No me interesa seguir dándole entidad al tema así que borrón y cuenta nueva". Finalmente tweeteó el falló donde destaca su sobreseimiento.

Susana Roccasalvo le inciará acciones legales a Ángel de Brito



Susana Roccasalvo le iniciará acciones legales a Ángel de Brito porque este le dijo "porquería". La conductora se mostró muy enojada e hizo este anuncio en el programa "Siempre show".

"Llamé al Dr. Dragani, mi abogado, porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada. Cada uno se hace cargo frente a un medio de comunicación de lo que opina del otro. Y si el otro está cansado de escuchar, o le ofendió, o le dolió… cada uno se maneja de la forma que corresponde", dijo Susana.

"En su programa se estaba hablando de Jorge Rial y Luis Ventura. ¿Qué tengo que ver con ellos? Eso fue con animosidad. Si después quiere cambiar la cosa porque es un ‘chiste’ o es ‘humor’, los chistes para los artistas que hacen humor", agregó y afirmó que se entero por que su hija le contó.

Martin Salwe, panelista del ciclo, puso al aire un audio del abogado de Susana, quien detalló toda la situación que la enfrenta al periodista: "Contra Ángel le vamos a hacer una acción penal por injurias, ya certificamos el tape de hoy a la mañana y además vamos a hacer una acción por daños y perjuicios. También vamos a iniciar un bozal legal, una medida cautelar"

Susana Roccasalvo le inciará acciones legales a Ángel de Brito.



