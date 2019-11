Tini Stoessel habló del "mal entendido" con Axel en España

Tini Stoessel volvió a hablar del incómodo momento que protagonizó junto a Axel, durante la presentación del concierto Únicos en Madrid. La cantante mantuvo una sincera entrevista con Ángel de Brito en El espectador, el programa radial de CNN,

"La verdad fue muy angustiante cuando ves que las cosas se te van de las manos. Que salieron a decir tantas cosas porque debía aclarar que había pasado. Son todos opinólogos", dijo y agregó: "Entiendo que sucede, pero no me deja de afectar. No me da igual. No digo no me importa", agregó. "Apenas llegué no tuve tiempo de darme cuenta de la repercusión. Invite a las hijas al show, por eso mandé ese comunicado".

En medio de la polémica, Tini compartió un comunicado en redes sociales "Veo que se ha generado una gran confusión respecto a un video que circuló por redes", comenzó en su descargo, y luego fue directo al punto en cuestión: "Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad".

"Aclarado esto, agradezco a todos los que se han preocupado por mí, sé que lo hicieron con buena intención, pero en este caso no pasó nada, gracias a Dios. El festival estuvo hermoso y fue muy lindo compartirlo con tantos artistas increíbles", cerró la novia de Sebastián Yatra.