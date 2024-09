Tini Stoessel apuntó contra Alejandro Pueblas por las críticas sobre su cuerpo: "Ya no más"

La cantante se presentó en los escenarios de Dublin para cantar "We Pary" junto a Coldplay, Little Simz, Burna Boy y Elyanna. Después de de esta presentación Tini Stoessel acudió a sus redes sociales para responder a los comentarios sobre su cuerpo.

Tini Stoessel apuntó contra Alejandro Pueblas por las críticas sobre su cuerpo

No es la primera vez que el físico de la actriz es foco de criticas, ya que desde hace mucho tiempo ella se enfrenta a comentarios desagradables e hirientes sobre su apariencia. En su nuevo álbum: "Un mechón de pelo", ella relata sus vivencias con los ataques de pánico y ansiedad que sufre como consecuencia de las constantes críticas.

En las últimas horas, Tini le respondió a un periodista que en pleno canal de televisión se refirió mediante comentarios despectivos a la figura de la cantante.

De esta manera Tini cruzó a el periodista que habló de su cuerpo

Fue en al canal A24 en donde estaban hablando del show que brindó Stoessel con los demás artistas, cuando el periodista Alejandro Pueblas dijo: "Esta flaquita igual eh, yo le daría un poco mas de comida".

Ante esto, Tini le respondió en su cuenta oficial de X con un contundente mensaje

Horas después, el periodista a través del mismo medio se disculpó: "Si de algo sirve te pido disculpas, sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas", escribió.

Esto deja en evidencia que Tini Stoessel ya no esta dispuesta a aceptar tan desagradables críticas.

