En el mundo de la moda se suele decir que todo vuelve, en relación con las prendas que en un momento fueron tendencia y luego reemplazadas por otras, y un claro ejemplo de esto son los looks que recientemente mostraron en redes sociales Tini Stoessel y Wanda Nara. Ambas sorprendieron con sus outfits urbanos, combinando prendas clásicas con una reversión, que son inspiración para las jóvenes y ponen, de nuevo.

Los looks de Tini Stoessel y Wanda Nara

Luego de sus vacaciones por Europa, Tini volvió a la música de la mano de Coldplay con una especial colaboración junto a dos artistas más, Little Simz y Elyanna. En una presentación en Irlanda frente a 80 mil personas, la argentina brilló al cantar "We Pray". Y su felicidad de aquellos días se vio reflejado en sus publicaciones en las redes sociales, donde compartió un recopilado de las imágenes de aquellos momentos.

Entre los looks que lució, se destacó el que eligió para la previa de la gran presentación. Además, de mostrarse con una larga cabellera con extensiones, eligió un outfit urbano muy canchero con un top de cuero negro, jean celeste claro y botas blancas.

La particularidad de este look de la cantante es que eligió un jean overieze con un particular diseño, ya que tiene roturas en diversas partes de la prenda, a tal punto que deja al descubierto gran parte de las piernas. Esta prenda fue furor en los años 2010, y generó controversias en el mundo de la moda por ser considerada un pantalón que da un tono desprolijo. No obstante, pareciera que su uso está de vuelta.

Por su parte, tino aprovechó estas aberturas del jean para combinarlo con unas botas bucaneras blancas, logrando un resultado muy canchero. El mismo efecto logró Wanda Nara, luciendo un pantalón con similares características, pero que complementó con una remera blanca con un saco sastrero.

En el caso de la empresaria, también la elección fue de un jean oversize en tono celeste con detalles de desgaste en la zona de la cadera y rutoras a la altura de las rodillas. Completó su look con botas negras, caña alta acordonadas, que colocó por fuera del pantalón creando un "abuchonado".

Las dos mujeres íconos demostraron la versatilidad que se le puede dar a una prenda, que supo ser la gran tendencia y novedad de hace una década atrás.