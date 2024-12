Tini Stoessel cierra un 2024 repleto de lujos y éxitos con todas sus presentaciones. Con el lanzamiento de su último álbum ‘Un mechón de pelo’ y su colaboración con Coldplay en We Pray, la cantante argentina abrió un nuevo capítulo en su carrera musical. Sin embargo, su vida privada es una de las más comentadas en los últimos meses, sobre todo por los crecientes rumores de relación que la unen a la puertorriqueña Young Miko.

En este sentido, la joven dio una entrevista, en donde blanqueó que se encuentra en un romance, pero no dijo quién era la persona afortunada que se ganó su corazón, aunque todo parece indicar que es con Young Miko.

Tini Stoessel

Tini Stoessel dio detalles de por qué no blanquea su relación con Young Miko

Recientemente, la cantante fue invitada al programa Rumis y habló de todo un poco, desde sus proyectos musicales hasta de los rumores sobre su situación sentimental. Cuando la conductora, Julieta Poggio, le consultó cómo estaba su corazón. Tini respondió con una sonrisa sincera.

“Esta re bien, Juli. Estoy más feliz que nunca”, sentenció la artista. Esta declaración no pasó inadvertida por nadie, pero posteriormente dijo algo que llamó la atención de todos los oyentes. En pocas palabras, explicó que aprendió de sus experiencias del pasado y no desea exponer su vida privada. “El estar expuesta tantos años significó mucho para mí mentalmente… Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que no me hicieron nada bien”.

Tini Stoessel

A pesar de no haber nombrado de forma directa a Young Miko, Tini Stoessel mencionó que el mantener su vida romántica en privado le ha permitido encontrar un equilibrio y logró disfrutar de la felicidad sin presiones externas. “Hoy prefiero mantenerlo de otro lado. Pero me encuentro tan feliz de esta manera que eso es lo importante. Y por eso lo estoy guardando”, explicó.

Ambas artistas en varias oportunidades se han visto en cercanas, desde conciertos de la cantante puertorriqueña en Argentina hasta en un reciente viaje a Estados Unidos cuando la Triple T se encontró con Emilia Mernes en Miami. Por lo que los fanáticos de ambas están desesperados por una declaración pública sobre la relación, pero por el momento han dejado claro que esto no sucederá.

A pesar de que los rumores de relación con Young Miko siguen en crecimiento, y más después de esta entrevista de Tini Stoessel donde blanqueó su relación, la artista sigue con la cabeza puesta en sus proyectos artísticos, en su bienestar personal y emocional.

VDV