Desde su retorno e instalación nuevamente en la República Argentina, Susana Giménez volvió a la pantalla de Telefe con la idea de romperla como años anteriores con su habitual programa que cuenta prestigiosas visitas de artistas y celebridades tanto nacionales como internacionales, premios, juegos, entre otras cosas. Con entrevistas como a Pampita y Wanda Nara que fueron parte de la opinión pública hace algunas semanas, esta vez fue el momento de Tini Stoessel que viene de lanzar un nuevo tema y la conductora expresó su opinión sobre el cuerpo de la ex de Rodrigo de Paul y las redes estallaron.

Susana Giménez.

Tini Stoessel.

Los comentarios de Susana Giménez sobre el cuerpo de Tini Stoessel

Para culminar el año de la mejor manera, Susana Giménez pudo contar con la presencia de Tini Stoessel, que viene de lanzar una canción que parecería ser para Rodrigo de Paul, y todos los focos estuvieron puestos en esta entrevista que seguramente daría que hablar. Y así fue, ya que una vez más la reconocida conductora hizo un comentario que los usuarios de las redes reprobaron y, por consiguiente, no tardaron en descalificarla.

En más de una oportunidad, la expareja de Ricardo Darín remarcó la "flacura" de la hija de Alejandro Stoessel sin tener en cuenta u olvidando que durante la entrevista ella había expresado que la opinión ajena acerca de su fisonomía repercutió negativamente tiempo atrás. De igual manera, como es habitual la artista continuó con buen semblante y no dio muestra de sentirse incómoda en relación a la opinión que la conductora reproducía.

El diálogo arrancó por Susana Giménez consultando al respecto de cuál era su comida favorita, que son las milanesas con puré, si se alimentaba de buena manera, hacía ejercicio para tener el cuerpo que tiene y una de las últimas expresiones que la diva resaltó que se hace es "no, no come" en alusión a que Tini Stoessel no comería bien y por eso se mantiene físicamente de esta manera. "Me tienen harta con ese tema", exclamó con firmeza la cantante luego de la referencia que dio la conductora.

Usualmente, la experimentada mujer cierra su programa con la presencia de todos los invitados, los músicos, entre otros y la invitó a la hermana de Fran Stoessel a ponerse a su lado. "Tini, venite al lado mío", comentó Susana y, una vez que la tenía a su costado, añadió: "Así parezco más gorda". Al escucharlo, el accionar de Tini Stoessel fue morderse los labios y no emitir alguna respuesta.

Tini Stoessel.

Diferentes usuarios de X, en simultáneo a la entrevista, se empezaron a convocar dentro de la red social e hicieron diferentes expresiones que van desde descalificaciones hasta pedidos de que Tini Stoessel no se presente nuevamente en el living de Susana Giménez.

BL