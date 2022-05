Tini Stoessel reveló entre lágrimas qué hacía para que su papá se recupere cuando estuvo internado

Tini Stoessel afrontó un momento de su vida muy difícil de transitar cuando su papá, Alejandro Stoessel estuvo internado peleando por su vida. Tanto la artista como su mamá y su hermano estuvieron en todo momento al lado del productor para brindarle su apoyo incondicional hasta que por fin logró mejorar.

En la previa de uno de sus shows en el Hipódromo de Palermo, Tini Stoessel rompió el silencio sobre cuál era su granito de arena para que su papá mejore y pueda estar en esta serie de conciertos tan importantes para ella. La cantante contó con lágrimas en los ojos cómo fue ese momento.

La familia Stoessel.

La artista reveló: "Me di cuenta lo poderosa que es la música y el arte y todo, porque papá estuvo muy mal, estuvo casi por morir y yo me acuerdo que le cantaba todo el tiempo y mi viejo reaccionaba a todo eso. Le poníamos música y me acuerdo que fue algo que le dio muchas fuerzas y no iba a ser lo mismo este show sin él porque este show lo venimos preparando y lo venimos soñando juntos".

Tini Stoessel reveló que su papá le inculcó la importancia de darlo todo para que el público esté feliz de haber ido a verla: "Siempre fue así con papá, no importa qué, hay que hacer lo mejor para que la gente se vaya con una sonrisa en la cara. Siempre pensamos los shows en conjunto, siempre pensamos los shows juntos y los armamos juntos y los soñamos juntos".

Tini Stoessel contó cómo está su papá hoy

Afortunadamente, Alejandro Stoessel logró recuperarse al punto de poder no sólo disfrutar de todos los shows que hizo su hija en el Hipódromo de Palermo, sino también de bailar junto a Tini Stoessel en la previa y estar presente con alegría en cada momento.

Tini Stoessel declaró: "Papá ahora esta en casa, papá está bien y va a estar ahí mirando el show. Me emociona mucho pensar en ese momento, verlo ahí parado viendo el show, viviéndolo con todo el equipo y todo".