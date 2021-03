Totalmente desnuda: así luce Emily Ratajkowski a pocos días de dar a luz

La modelo y actriz estadounidense Emily Ratajkowski, quien saltó a la fama por protagonizar el video musical de la canción ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke, irrumpió y revolucionó Instagram al mostrarse totalmente desnuda a días de dar a luz a su primer hijo.

Como se puede observar, se trata de ocho fotografías artísticas, en diferentes posiciones y locaciones, que dejan ver que conserva su sensualidad estando embarazada.

En octubre del año pasado, Emily Ratajkowski anunció que estaba embarazada de Sebastian Bear-McClard, actor y productor, con quien se casó en 2018, y desde ese momento, ha documentado la evolución de su gestación en Instagram.

Gracias a su participación en el video de ‘Blurred Lines’, Emily Ratajkowski ganó tanto reconocimiento que fue elegida como la mujer más sexy del 2014 por la revista GQ y ha incursionado hasta en la actuación, haciendo su aparición en ‘Gone Girl’.

El motivo por el que Emily Ratajkowski no revelará el sexo de su bebé

En un extenso texto, la joven expuso los miedos de convertirse en madre y de traer una nueva persona a este mundo. Así como también, "Em" explicó que no sería apropiado hablar de géneros ya que ella no es la que tiene el control sobre su bebito, sino que este al crecer será quien decida "quien" ser.



“¿Quién será esta persona? ¿De qué tipo de persona nos convertiremos en padres? ", argumentó la top model.

Ratajkowski sumó sobre el hecho de no saber qué tipo de persona será su hijo en un futuro: "Solía ​​usar el pensamiento mágico cada vez que quería que algo saliera de cierta manera. Ahora, sin embargo, no trato de imaginarme una manta rosada o azul en mis brazos. Me siento demasiado honrada como para tener falsas nociones de control. Estoy completa e innegablemente impotente cuando se trata de casi todo lo relacionado con mi embarazo: cómo cambiará mi cuerpo, quién será mi hijo. Pero estoy sorprendentemente despreocupada. En lugar de sentir miedo, siento una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro.", finalizó.