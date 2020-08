Tras batallar con el Coronavirus: La emoción de Belu Lucius y su madre al recibir el alta

View this post on Instagram

¡mamá veni a sacarte una foto conmigo, la gente se va a poner contenta! Hoy volvemos a casa. Después de 6 días de internacion, antibióticos, de estar anticuaguladqs, chequeos de oxígeno y glucemia, fiebre y saturación gracias a Dios, a los médicos, enfermeras y a los rezos de todos ustedes hoy volvemos a casa. Les cuento que hace ya más de 2 semanas que veníamos con sintomas: fiebre, tos seca, dolor de cuerpo, dejadez, dolor de pecho, náuseas, diarrea, perdida de olfato y gusto. Gracias a Dios nos sentimos bien y que lindo que es estar sano. Las adoro y las he leído todos estos días con sus mensajes hermosos y llenos de amor. Gracias por acompañarme tanto a mi como a mi mamá!