Tras los rumores de embarazo, Oriana Sabatini rompió el silencio

Oriana Sabatini no solo es noticia por su regreso al país, tras 10 meses viviendo con Paulo Dybala en Italia, sino también por los fuertes rumores que aseguran que está embarazada. Andrea Taboada, fue quien sostuvo que la cantante y el futbolista se encuentran en la dulce espera de su primer hijo.

Hace unos días, Ángel de Brito se prestó a su tradicional #ÁngelResponde desde su cuenta de Instagram y sus seguidores le consultaron sobre este posible embarazo. "Le pregunté y me lo negó. Según Andrea Taboada está de dos meses", respondió el conductor.

Durante un par de días más la hija mayor de Cathy Fulop se llamó al silenció y ayer habló al respecto en el programa "Cortá por Lozano". "No sé de dónde lo sacaron. Me da gracia porque a mis papás los llaman para felicitarlos. Ese rumor va a durar menos que un pepe en una canasta porque no me va a salir la panza. Es mentira ese rumor. Claramente si estuviera embarazada, lo diría de otra manera. Hay personas que se lo creyeron y me dicen: por qué no me lo contaste", dijo con cierta ironía.

