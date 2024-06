Sofía Jujuy Jiménez está viviendo un momento personal muy especial tras haber superado un doloroso engaño múltiple de su anterior pareja. La modelo se muestra radiante y emocionada por un nuevo amor, aunque ha decidido mantener la identidad de su nuevo novio en secreto.

Previamente, había hablado de su situación amorosa en +Caras, el programa de Caras TV que conduce Héctor Maugeri. Recientemente, Sofía viajó a Estados Unidos para presenciar la Copa América y apoyar a la Selección Argentina en este importante certamen internacional. Desde Nueva York, en medio del fervor de los hinchas argentinos, Jiménez admitió en una entrevista con Socios del espectáculo que su corazón está latiendo fuerte nuevamente. “Estoy conociendo a una persona que no es de los medios. Estoy muy tranquila", compartió la modelo.

Respecto a la identidad de este nuevo interés amoroso, Sofía fue clara al explicar su decisión de mantenerlo en el anonimato. “No es famoso, pero tampoco lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y de repente, se le suben los humos”, comentó, refiriéndose a experiencias pasadas donde la exposición mediática complicó sus relaciones.

Sofía Jujuy Jiménez está de novia con un misterioso empresario

Sofía detalló su decisión de mantener la relación en privado: “No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? A mí me pasó que estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que todas las otras velitas las dejé ahí".

Jujuy Jimenez.

La modelo también explicó sus razones para no apresurarse a etiquetar la relación: "Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”.

Con estas palabras, Sofía revela su deseo de avanzar con cautela en esta nueva etapa de su vida amorosa, priorizando su bienestar y evitando las complicaciones que la exposición mediática puede traer a una relación en desarrollo. Mientras tanto, la modelo disfruta del presente y de la emoción que trae consigo este nuevo capítulo.